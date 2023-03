Charlotte Flair: “Me gustaría romper el récord”

Charlotte Flair es la Superestrella femenil de WWE más condecorada de todos los tiempos con 14 títulos mundiales y lleva muchos años en lo más alto de la compañía. Pero no ha sido hasta recientemente cuando ha empezado a disfrutar de verdad. Así lo decía hace unas semanas: “Supongo que simplemente aprovecho al máximo cada oportunidad, y cuando puedo estar frente a la cámara, simplemente lo disfruto. Estuve tan tensa durante tantos años. Ahora es como, estoy aquí para conseguir mis flores, muchachos. Crezco mucho cada año como artista. Realmente disfruto el nivel de calma y confianza y la capacidad de disfrutar de la audiencia mientras estoy allí. Mientras que antes, ya sabes, tal vez a veces mis nervios me dominaban, o no estaba en el momento. Ahora , cada vez que estoy allí, simplemente, realmente disfruto este momento en mi carrera”.

> Charlotte Flair y el ritmo de las cosas

Y así lo decía en una nueva entrevista con Fightful:

“Me gustaría romper el récord. No es algo… Supongo que ahora lo pienso activamente porque es un tema muy candente. ‘Oh, ella va a llegar a los 16’. Lo que la gente no se da cuenta es que cuando comencé en la WWE, fue cuando comencé a luchar. Ahora, siento que estoy entrando en el ritmo de las cosas y disfrutando de la audiencia en eventos en vivo y no estoy en mi cabeza o cuestionando cada movimiento y error. Es solo seguir mejorando y nunca ser complaciente. No tengo eso de: ‘esto es lo que necesito hacer’, porque siento que a veces las mejores cosas son cuando son inesperadas y la lucha libre fue inesperada y ha sido lo mejor”.

