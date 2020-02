Con la inestimable ayuda que le proporcionan tanto AOP como Murphy, Seth Rollins se mantiene fuerte en la cima de Monday Night Raw. Es difícil sacar de su sitio a uno de los mejores luchadores del mundo cuando está protegido por dos fortachones (uno de ellos ex peleador de MMA y el otro medallista en lucha olímpica) y por un ex campeón. Pero hay quienes lo están intentando, de momento sin demasiado éxito.

Sigue sin estar claro a dónde irán los cuatro rudos con esta alianza. Cualquiera podría pensar que un día cada uno tendrá un título que sostener, pero si eso sucede no será pronto. Por ahora tendrán que seguir enfrentando a luchadores como Kevin Owens y Samoa Joe. A ellos, acompañados de The Viking Raiders, los vencieron el lunes pasado con una pequeña trampa. Una victoria importante para la facción pero que WWE ha puesto en duda.

Lo hicieron en este comunicado que anuncia que Rollins dará un sermón en Raw la semana que viene:

«Después de una victoria decisiva (aunque no del todo clara) en un combate cuatro contra cuatro, Seth Rollins dará un ‘sermón’ este lunes en Raw. No podemos decir con seguridad lo que va a predicar exactamente The Monday Night Messiah a las masas, además de que Rollins mantiene sus cartas bien ocultas. Sin embargo, el lunes comenzará a trazar el camino para nuestra salvación . ¿Quién lo seguirá?».

