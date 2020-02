La semana que viene WWE celebrará el último Friday Night SmackDown antes del Super ShowDown 2020, un nuevo especial en Arabia Saudita del que poco a poco vamos conociendo su cartel de combates. Sin ir más lejos, anoche se confirmó oficialmente que Bayley defenderá en este evento el título de la marca azul que sostiene, lo que nos hace saber además que las mujeres volverán a tener un hueco en esta velada.

► El cartel del próximo SmackDown

Pero todavía no sabemos quien será su oponente. En un primer momento parecía que sería Carmella, pero en el reciente episodio de SD otra luchadora entró de nuevo a la ecuación: Naomi. ¿Qué pasará ahora? Ellas mismas lo resolverán el viernes que viene.

«LA SEMANA PRÓXIMA: ¡Carmella y Naomi se enfrentarán en un mano a mano para determinar a la oponente de Bayley por el Campeonato Femenil SmackDown en el Super ShowDown 2020!».

Por ahora este es el único combate que podemos confirmar que sucederá entonces; pero también se han anunciado oficialmente dos segmentos. Uno tiene relación con esta disputa del título femenil azul porque estará centrado en Lacey Evans. La luchadora sureña tomará un micrófono para hablar de su siguiente paso después de no haber sido capaz de coronarse tampoco en esta marca. Además, Bill Goldberg regresará al programa de camino a su oportunidad por el Campeonato Universal en tierras saudíes. Entendemos que tendrá una nueva conversación con The Fiend.

Next week's #SmackDown is going to be CLASSY as @LaceyEvansWWE sits down with @ReneeYoungWWE for an EXCLUSIVE interview! https://t.co/4RBLlP5bzU — WWE (@WWE) February 15, 2020

Continuando con el combate anunciado, también tenemos la reacción de Naomi, que comentó que la campeona nunca la ha derrotado.

Pero eso no es cierto. En realidad, si hablamos de manos a mano televisados, sí que lo es. Pero ha sido porque nunca han tenido uno. Los enfrentamientos una contra la otra que ha habido hasta ahora han sido en house shows y cada una consiguió la victoria en uno. En cambio, si hablamos de cualquier lucha que las enfrentara, la actual monarca ha salido más veces victoriosa. De hecho, fue la triunfadora en la última que tuvieron, en Money in the Bank 2019.

Por otro lado, Naomi vs Carmella sí que se ha celebrado en varias ocasiones, tanto en pantalla como fuera, en muchos diferentes tipos de enfrentamientos, incluyendo diferentes manos a mano. Pero la última vez que se vieron las caras en este tipo de lucha en WWE TV fue en 2018.