Más acerca de la sorprendente salida de Cathy Kelley de WWE

Si nos hubieran preguntado el jueves qué estaría haciendo Cathy Kelley el 14 de febrero, el Día de San Valentín, hubiéramos dicho que pasándolo con su pareja, si es que la tiene después de su ruptura con Velveteen Dream; además de trabajando en WWE, preparando nuevas entrevistas así como otros momentos relacionados con su papel en la empresa. Nunca hubiéramos dicho que sería el día en que anunciaría su adiós a la misma.

Pero eso fue lo que ocurrió, para lamento de toda la fanaticada. No sabemos qué hará a partir de ahora, aunque entendemos que tiene un nuevo proyecto, pero después de lo que ocurra mañana en NXT TakeOver: Portland, abandonará el imperio McMahon. Esto es todo lo que supimos en un primer momento. Ahora tenemos más información. No obstante, todavía no se sabe nada del motivo de la decisión que tomó.

► Más sobre la salida de Cathy Kelley de WWE

En cambio, gracias a Pro Wrestling Insider…

«De acuerdo a diversas fuentes, Cathy Kelley notificó que quería salir de la empresa y en la empresa respetaron su decisión. Nos han dicho que fueron notificados en las últimas semanas. No fue despedida«.

No conocemos la razón pero fue una decisión propia. Esperamos que no tenga nada que ver con problemas familiares ni nada parecido. No existe motivo para pensar en ello pues no ha habido ningún indicio de que pasara algo malo con ella o con su familia.

Muchos especulan con que entrará a formar parte de AEW, pero tenemos la sensación de que podemos descartarlo. La misma Kelley ha dicho que esto no es un adiós sino un hasta después, y no sentaría nada bien en WWE que se fuera a la competencia. Tanto sería así que lo más probable es que destruyera el puente para volver. Por eso esta vía queda eliminada, salvo sorpresa. Veremos entonces cuál es su siguiente paso.