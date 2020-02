Este martes se ha confirmado la sede y la fecha de WrestleMania 37, la cual se llevará a cabo en el aun no inaugurado SoFi Stadium de Inglewood, California el domingo 28 de marzo de 2021. El estadio tiene capacidad para 70 mil 240 espectadores, aunque puede ser ampliada hasta una capacidad de 100 mil 240 espectadores.

Ni bien se anunció la nueva sede, y ya hay una superestrella de la WWE que está proponiendo una lucha contra un miembro del Salón de la Fama WWE para en el Show de Shows. Nos referimos al Campeón en parejas Raw, Seth Rollins, quien etiquetó a WWE y a Hulk Hogan en un tuit, «sugiriendo» que Hollywood Rollins se enfrente a Hollywood Hogan en WrestleMania el próximo año.

The greatest wrestling company in the world bringing the greatest event of the year to LA in 2021 #hollywoodrollins vs. #hollywoodhogan Book it, brother! @WWE @HulkHogan https://t.co/gSnT5oBCKZ

— Seth Rollins (@WWERollins) February 11, 2020