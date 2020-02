Solo restan 37 días para el primer Aniversario de la empresa WOWT (World of Wrestling Team) este próximo Sábado 21 de Marzo en el histórico Berwyn Eagles Club en el 6309 26 ST en Berwyn, Illinois desde las 6:00 de la tarde, la campana suena a las 7:00 pm. Los boletos ya están disponible llamando al 312-508-1621 y para mas información puedes buscarlos en Facebook bajo WOWT OFFICIAL. Ademas los puedes adquirir también por Eventbrite.com Recuerda darle LIKE a su pagina en Facebook WOWT OFFICIAL.

