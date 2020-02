Jon Jones está considerado como uno de los peleadores más grandes de la historia de las MMA; para muchos como el más grande. Por lo que sabemos, todavía le queda mucha carrera por delante en UFC. Tiene previsto seguir defiendiendo el Campeonato Mundial de Peso Semicompleto, mientras espera a que Israel Adesanya suba a su división o planea subir él al peso completo. No se retirará pronto del octágono, pero está pensando en qué hará después y una idea que tiene clara es ir a WWE. De acuerdo a lo que ha dicho recientemente, quiere probar suerte en la lucha libre.

► Becky Lynch advierte a Jon Jones

Es pronto para hablar de quien podría ser su rival, de qué combate o combates podría haber para él en el Imperio McMahon; pero no están faltando las reacciones de las Superestrellas a su posible entrada a la empresa. Y una de las que ha hablado es Becky Lynch, actual Campeona Raw. Durante el evento de promoción de WrestleMania 37 (tras confirmarse fecha y escenario), la irlandesa hizo esta declaración:

VIDEO: The Man @BeckyLynchWWE cuts a fiery promo on MMA fighters who might think coming into pro wrestling is a “cakewalk.” pic.twitter.com/56BEAREGeE — Marc Raimondi (@marc_raimondi) February 11, 2020

«Creo que la gente piensa que lo que hacemos un juego de niños, pero nada más lejos de la realidad. No es tan simple como aparecer aquí. Tienes que hacerte un nombre, tienes que obsesionarte con esto, tienes que amarlo. No se trata de una lucha cada seis meses. Esto se trata de luchar tres, cuatro o siete veces a la semana. 52 semanas al año. Y que algunas personas piensen que lo que hacemos aquí es fácil me molesta de verdad«.

La reina de la marca roja no menciona específicamente al campeón semicompleto pero le avisa de que si quiere entrar a su compañía mejor que no lo haga pensando que será un camino de rosas. Aunque nadie espera que vaya a ser un luchador a tiempo completo luchando varias veces a la semana.

Si Jones firma con WWE lo hará para tener un trato similar al que tiene Brock Lesnar, no al que tenía Ronda Rousey. Salvo sorpresa, la fanaticada no va a ver a «Bones» luchando cada lunes durante meses y también en los eventos no televisados. Entendemos que si finalmente lo hace entrará a la Gran W para tener un combate en WrestleMania y puede que otro en SummerSlam. Pero todo esto es pura especulación y como hemos dicho cualquier relación laboral que ambas partes vayan a tener en el futuro no será en el futuro inmediato. A Jones todavía le queda carrera como peleador por delante.