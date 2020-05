Nadie ha querido dejar pasar la oportunidad de dar su opinión tras la confirmación del embarazo de Becky Lynch. La luchadora irlandesa de WWE abandona temporalmente su carrera para ser mamá. Y lo hace en el mejor momento de su carrera. O al menos en uno de los mejores, porque no es ningún secreto que su momentum llevaba decayendo bastante tiempo. Esto último no ha impedido que muchos la critiquen por no haber esperado un poco para dar comienzo a esta nueva aventura en su vida, aunque en realidad es el mejor momento para hacerlo, toda vez que durante esta epidemia, nada puede ayudar a los ratings de WWE.

Queremos centrarnos en esta ocasión en las recientes palabras, recientes críticas, que le dedicó a la gladiadora el siempre polémico Jim Cornette, que demostró conocer perfectamente la situación en que se encuentra ella hablando de que "puede ser una perra furiosa durante nueve meses" en cualquier otro momento, hablando de "p*to horno de cocción fácil" o equivocándose en la edad que tiene Lynch. Sí, Cornette es Doctor en Medicina.

► Seth Rollins contesta a Jim Cornette

A nadie le hará mucha gracia recordar sus declaraciones pero tenemos que hacerlo aportando la respuesta que le ha dado Seth Rollins. En su reciente visita a After The Bell, el luchador hizo estos comentarios:

"Hirió mis sentimientos a nivel personal porque Jim Cornette es una leyenda en nuestra industria y es alguien con quien he trabajado personalmente cuando estaba en Ring of Honor. "Y que él dijera todas esas cosas negativas, algunas cosas realmente misóginas sobre las mujeres en general y el embarazo en nuestra industria, me tomó por sorpresa y me hizo perder mucho respeto por él, como también mucha gente.