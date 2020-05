Arn Anderson explica por qué Drew McIntyre fracasó en WWE

La historia de Drew McIntyre es la historia de un luchador que supo levantarse después de caer para volver más fuerte que nunca y triunfar por todo lo alto. Lo fanáticos más recientes de WWE quizá no vieran su primera etapa como Superestrella, pero el escocés, el actual Campeón WWE, pasó de ser llamado "The Chosen One", de ser impulsado en el medio cartel a una corta edad, a ser despedido, después de haber pasado años sin haber hecho apenas nada; por ejemplo, tuvo una alianza con dos gladiadores como Heath Slater y Jinder Mahal durante la cual poco más hacía que tocar una guitarra imaginaria.

► Por qué Drew McIntyre fracasó en WWE

Desde que volvió en 2017 como lo hizo, con todo lo que ha hecho en estos tres años, mucho se ha hablado de su anterior aventura en el imperio McMahon. Y ahora destacamos la opinión de Arn Anderson, que hizo las siguientes declaraciones sobre McIntyre en su podcast, ARN:

“Ahora vemos a un Drew McIntyre con una mirada madura y ese aspecto robusto. Parece un culturista listo para dar espectáculo. En su anterior etapa recuerdo decirle: 'Drew, has adelgazado demasiado'. Intentaba hacer lo que creía que le gustaba a Vince. Todos sabemos el cuerpo que siempre le ha gustado a Vince. Cuando le pusieron el apodo de 'El Elegido' le presionaron demasiado. Es un apodo difícil de mantener. Vince pensó que sería 'la próxima gran cosa' y entiendo por qué adelgazó tanto".

El de AEW piensa que el motivo por el que el monarca fracasó en su primera etapa, en parte, fue que le pusieron demasiada presión encima y no supo responder como tenía que haberlo hecho. En cambio, tiene claro que ahora lo está haciendoy está consiguiendo el éxito que no pudo tener entonces.