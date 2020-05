A lo largo de la historia de WWE ha habido pocas Superestrellas con tanto o más poder entre bastidores que John Cena. Es uno de los nombres más grandes que han pasado nunca por el imperio de Vince McMahon y eso se ha traducido en autoridad fuera de cámaras. Llevamos muchos años descubriendo todo tipo de declaraciones acerca de esta misma cuestión, con voces elogiando a "The Champ" por todo lo que ha hecho así como también voces, aunque es verdad que son las menos, criticando cómo ha utilizado ese poder, esa autoridad. Continuando con este segundo punto...

Tyler Reks ha estado hablando bastante de su antiguo compañero de vestidor, con declaraciones que han llamado mucho la atención por críticas. Y ahora el reportero Sean Ross Sapp toma el hilo de dichos comentarios del ex luchador en Fightful Select.

"Tyler Reks me contó una vez una historia sobre cómo atravesó la cortina después de utilizar su remate, el Burning Hammer y John Cena no lo atacó, pero dijo: '¿Qué es eso? Eso es muy similar a mi movimiento. No lo vuelvas a hacer'. Y la verdad es que he escuchado esto de varias personas en lo que respecta a John Cena. Con respeto a que si su movimiento final se parecía al de otros no permitía que lo hicieran".