Julia Hart es una de las más recientes apuestas de AEW por el talento joven, con un cambio de personaje y una conquista del Campeonato TBS que han impulsado enormemente su popularidad entre los seguidores de la empresa.

Casi dos meses de reinado donde ha puesto sobre la mesa su estatus ante Lady Frost (Collision del 25 de noviembre), Emi Sakura (Dynamite del 29 de noviembre) y Abadon (Worlds End). ¿Pocas defensas? Este sábado, en Battle Of The Belts IX, Hart tendrá su cuarta.

Anoche, durante el episodio de Dynamite, tuvo lugar un choque femenil de cuartetos donde Anna Jay dio la victoria a su equipo haciendo rendir a Skye Blue, socia de Hart, con su Queen Slayer. Mensaje tomado en cuenta por AEW, pues la empresa anunció que Jay buscará el Campeonato TBS de Hart en el especial del fin de semana.

Jay y Hart se enfrentaron individualmente dos veces el año pasado (Rampage del 7 de abril y Dynamite del 10 de mayo), con victoria de la integrante de House Of Black en ambas ocasiones.

Dentro de dos días, vía TNT, tras la conclusión de AEW Collision, se emitirá AEW Battle Of The Belts IX, desde el mismo escenario del programa de los sábados, la Chartway Arena de Norfolk (Virginia, EEUU). He aquí su cartel actualizado.

THIS SATURDAY 1/13 #AEWBOTB9

LIVE on @TNTdrama after #AEWCollision



TBS Championship!

The TBS Title will be on the line THIS SATURDAY at #AEWBOTB9 when Champ Julia Hart faces Anna Jay!

Don't miss the TBS Title match at 10/9c on TNT! pic.twitter.com/KGfTzHWIqb