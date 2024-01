Road Dogg aclara la situación de R-Truth en The Judgment Day

Tras permanecer más de un año fuera de acción por una lesión en su rodilla, R-Truth regresó a WWE en Survivor Series 2023, y se dijo a sí mismo que era miembro de The Judgment Day. Algo que consiguió consolidar cuando venció a JD McDonagh, en una lucha donde el perdedor debía abandonar el grupo, la cual se dio en el episodio de WWE RAW del 18 de diciembre pasado. No obstante, Rhea Ripley, ha asegurado que R-Truth no es miembro oficial del grupo, y que la lucha que perdió McDonagh era un combate «no oficial».

► ¿R-Truth pertenece a The Judgment Day?

Tras los recientes eventos que involucran a R-Truth y The Judgment Day, quienes todavía se niegan a aceptarlo, el miembro del Salón de la Fama WWE, Road Dogg, habló en la reciente edición del podcast, Oh You Didn’t Know, sobre la legitimidad de la afirmación de R-Truth de ser el sexto guardabosques del Día del Juicio.

«Ya sabes, R-Truth lo es. Venció a ese otro tipo que parece un Funko Pop (JD McDonagh). Lo vi vencer a JD McDonagh, así que JD está fuera y él dentro. Él desempeña muchas funciones en esto. A veces hace relaciones públicas. A veces está reorganizando muebles… así que creo que decir que no está allí es simplemente ser falso«.

Evidentemente, The Judgment Day no parece estar de acuerdo con el ejecutivo de la WWE, aunque la historia no ha dejado de ser entretenida, ya que incluso el propio R-Truth protagonizó un segmento en el reciente Monday Night Raw, reseñando que estaba «destinado a ser parte de The Judgment Day desde el día que nació». Sin embargo, hay que tener en cuenta que The Miz se ha unido a la ecuación y, coincidentemente, volvió a reformar el equipo Awesome Truth al unirse al veterano de 51 años en una lucha por equipos, precisamente contra los miembros de The Judgment Day, generando un poco más de confusión en esta historia.