Se completa el cartel de NXT New Year’s Evil 2023

Este año es el del conejo según el horóscopo chino, pero para NXT, cada año desde 2021 es el año del diablo. Un especial televisivo, New Year’s Evil, que llegará la semana que viene y que ayer, presumiblemente, vio completar su cartel. A los dos encuentros confirmados el pasado martes, anoche se unieron tres más.

Por una parte, el mayor anuncio fue femenil: habrá batalla campal de 20 gladiadoras en pos de decidir a la primera retadora de Roxanne Perez por el título de esta división. WWE ya dio cuenta de todas las implicadas, con Gigi Dolin y Jacy Jayne a la cabeza, quienes buscan vengar la caída en desgracia de Toxic Attraction.

Por otra, Pretty Deadly competirá contra tres duplas en un «Gauntlet Match» por situarse como retadores al Campeonato de Parejas NXT, Tony D’Angelo se medirá a Dijak, luego de que este ¿secuestrara? a Channing «Stacks» Lorenzo, mientras Charlie Dempsey irá contra Hank Walker.

NXT New Year’s Evil, a celebrarse el próximo martes 10 de enero desde el Performance Center de Orlando (Florida), conjunta el siguiente menú.

