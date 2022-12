Tantos casos de facciones que quedaron desamparadas o cojas por la repentina marcha de uno de sus miembros… Y ahora les ha tocado el turno a Gigi Dolin y Jacy Jayne, como consecuencia del inesperado despido de Mandy Rose, líder de Toxic Attraction, equipo que las tres conformaban.

Digo inesperado porque imagino que sería casualidad que el pasado julio, Dolin y Jayne perdieran el Campeonato Femenil de Parejas NXT ante Roxanne Perez y Cora Jade, durante el episodio especial titulado The Great American Bash.

Porque Perez también fue la particular encargada de acabar con el reinado de Mandy Rose dos semanas atrás, luego de conseguir su oportunidad al salir vencedora del Iron Survivor Challenge de Deadline. Véase, podemos decir que la ex Campeona Mundial ROH y hoy Campeona NXT supone la particular Waterloo del imperio que Rose, Dolin y Jayne habían establecido dentro de la tercera marca de WWE.

► El imperio contraataca

Ayer, en el episodio semanal de NXT, McMahonlandia por fin dio continuidad a lo sucedido con Rose.

Eso sí, sin mencionar directamente el nombre de «The God’s Greatest Creation», cuando Gigi Dolin y Jacy Jayne, a través de un vídeo pregrabado desde su Toxic Lounge, aseguraron a los fans que no están acabadas. Jayne cerró así la viñeta.

«Nos reconstruiremos, nos reestableceremos y volveremos a ver gloria. Y eso empieza por tumbar a la mujer que tumbó nuestro imperio».

Extrañamente, WWE no ha compartido este segmento en sus redes sociales. ¿Tal vez tiene la culpa el siguiente tuit de Jayne?

I love you @WWE_MandyRose — Jacy Jayne (@jacyjaynewwe) December 28, 2022

«Te quiero, Mandy Rose»

No sería tampoco la primera vez que WWE sugiere planes que posteriormente nunca se plasman, y puede que esa reconstrucción de Toxic Attraction se dé ya bajo los focos del elenco principal.