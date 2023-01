¿Continuará Booker T como comentarista de NXT?

Hace unos meses, Pat McAfee recibió una oferta de ESPN para trabajar en el College GameDay, programa enfocado en el fútbol americano universitario, que tendrá lugar todos los sábados, lo cual le obligó a ausentarse de sus labores como comentarista de SmackDown, con el permiso de Triple H, con la premisa de volver una vez que concluyera la temporada, lo cual se dará el próximo lunes con el partido final. Esto implicó que Wade Barrett tomara su lugar en la marca azul, y a su vez, Booker T cubriría el hueco del ex Campeón Intercontinental en los comentarios de NXT.

► Booker T reemplazó a Wade Barrett en la mesa de comentarios de NXT

Ya iniciado el nuevo año, y muy cerca de la conclusión del fútbol americano colegial, Booker T reveló en su podcast Hall of Fame que se suponía que terminaría su tiempo en NXT para el comienzo del nuevo año. No obstante, parece que el plan será uno distinto en la actualidad, puesto que WWE no ha notificado nada sobre el particular.

“Lo mío es que se suponía que ese trabajo solo sería hasta fines de diciembre. Pero, como digo, ¿cómo se llama ese chico que solía trabajar allí? Wade Barrett. Sí, sí, Wade Barrett. Se fue y se olvidó como pueden ver (entre risas)”.

Habrá que ver qué sucederá con el panel de comentaristas en NXT y SmackDown en este nuevo año, pero en todo caso, el misterio se develará muy pronto una vez que Pat McAfee culmine sus labores como analista de fútbol americano colegial en esta temporada.