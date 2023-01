Próxima retadora al Campeonato NXT se definirá la próxima semana

Después de que Roxanne Pérez consiguiera el Campeonato de NXT y Mandy Rose saliera de WWE, la duda quedó en quién será la próxima rival de la monarca.

Fue así que Toxic Attraction, hablaron de que ellas merecían ser las próximas retadoras al título y retaron a la monarca, pero no serían las únicas interesadas en el combate, pues Cora Jade, Nikkita Lyons, Zoey Stark, Wendy Choo y Thea Hail también buscaron la oportunidad.

De pronto, llegó una mara de luchadoras al ring, donde comenzó una batalla campal entre todas. Finalmente, hizo su aparición Roxxane, quien informó que la próxima semana, 20 luchadoras se enfrentarán para definir a la retadora en New Year’s Evil.

Todas las luchadoras quieren la oportunidad y llegar al primer Live Event Premiun de NXT de este 2023.

😱😱😱

A MASSIVE brawl between the ENTIRE NXT Women's Division ends up with #WWENXT Women's Champion @roxanne_wwe announcing a No.1 Contender's Battle Royal at #NewYearsEvil! pic.twitter.com/mjrI6Mqpfi

— WWE (@WWE) January 4, 2023