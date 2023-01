Nueva lucha titular para Hard To Kill 2023

Ha entrado Joe Hendry cual meteoro en IMPACT! Wrestling, con una actitud y buenas vibraciones que cautivan al público cada vez que entra en escena; desde sus promos hasta su música de entrada (muy acertado «gimmick» que podría calar en cualquier empresa «mainstream»). Y además, conquistando el Campeonato de Medios Digitales, tras derrotar a Brian Myers en el episodio de Impact del pasado 10 de noviembre.

Pero el fenómeno Hendry no gusta a todos, aunque parezca mentira. Moose vio con malos ojos que el escocés interrumpiera uno de sus segmentos, y así pues, el ex Campeón Mundial Impact tiene entre ceja y ceja apalizarlo. Si bien Moose quizás no esperaba que el propio Hendry le ofreciera una oportunidad titular, aceptada por «The Wrestling God».

Y en las últimas horas, Impact hizo oficial el duelo, que tendrá lugar sobre su próximo PPV, Hard To Kill.

Hard To Kill tendrá lugar el próximo día 13 desde el Center Stage de Atlanta (Georgia), y sabemos que el evento tiene ya agotados sus boletos, según anuncia Impact. Cierto que el Center Stage no es un recinto de grandes dimensiones, con capacidad para alrededor de 1000 personas, pero espero que suponga el indicio de una mejora de todos los números de la empresa durante 2023.

He aquí el cartel actualizado de Hard To Kill.

BREAKING: #HardToKill on January 13 is officially SOLD OUT!



Tickets for #HardToKillFallout on January 14 at Center Stage in Atlanta are still available so don't miss out: https://t.co/sWU78A3PuG pic.twitter.com/cabqCWu2W1