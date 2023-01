Bayley reaccionó al debut de Sasha Banks en NJPW

Sasha Banks obtuvo la agencia libre de su contrato con la WWE en la víspera de Año Nuevo, y se despidió de todo el Universo WWE este lunes. Y solo hace unas horas, hizo su esperado debut en NJPW, donde confrontó a la Campeona IWGP Kairi y rápidamente le hizo saber que irá tras su título este 18 de febrero en San José, California.

► Bayley y Sasha Banks tienen una gran amistad

Sasha Banks hizo su debut en Wrestle Kingdom bajo el nombre luchístico Mercedes Mone bajo un marco impresionante de público en el Tokyo Dome, y se hizo llamar a sí misma la «CEO de la división femenil». Esto confirma los rumores de larga data que habían sobre The Boss en torno a una posibie aparición en NJPW. Tras esta aparición, la ex WWE dejó en claro en sus redes sociales cuál es su objetivo.

«¡Esto es lo que yo quiero!»

La amiga de toda la vida de Mercedes Mone y estrella de la WWE, Bayley, recurrió a su cuenta de Twitter para reaccionar ante su debut en NJPW. The Role Model se refirió con una sola palabra ante este importante acontecimiento, haciendo referencia al nuevo nombre luchístico de la ex Sasha Banks.

MONÉ — Bayley (@itsBayleyWWE) January 4, 2023

«Moné»

Según informes previos, Bayley también se encontraba en Japón para presenciar el debut de su amiga y ex compañera Sasha Banks allí, aunque evidentemente no estaba previsto que hiciera una aparición en pantallas. Previamente, también se había confirmado de que Naomi se encuentra en Tokio para apoyar a su ex compañera.