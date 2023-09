Anunciada la reaparición de Roman Reigns

Con el regreso de John Cena a la programación de WWE, el Imperio McMahon ve menos necesaria la presencia de Roman Reigns, quien recordemos, lleva advirtiendo hace casi dos años que sus implicaciones cada vez serán más puntuales.

SummerSlam 2023 albergó el último combate hasta ahora del Campeón Universal Indiscutible WWE, cuando retuvo su oro ante Jey Uso. Y posteriormente, sólo ha aparecido en el primer episodio de SmackDown tras «The Biggest Party of the Summer», donde se comió una Superkick cortesía de Jey Uso.

Dos semanas atrás, supimos que Reigns no defenderá otra vez el Campeonato Universal Indiscutible WWE hasta Crown Jewel, la siguiente cita saudí de la compañía, prevista para el 4 de noviembre.

Pero claro, sea cual sea su defensa en Arabia Saudita, esta deberá construirse, y el BOK Center, en Tulsa (Oklahoma, EEUU), anuncia a Roman Reigns para el 13 de octubre, cuando WWE recale allí y realice el primer episodio de Friday Night SmackDown inmediatamente posterior a Fastlane.

SHOW UPDATE: Another @WWE Superstar is headed to Tulsa! Great new seats have been added so grab your tickets now and don’t miss the opportunity to see @WWERomanReigns live in action at BOK Center on October 13th!



🎟️: https://t.co/mfIJ6A09rj pic.twitter.com/bc41j5mhtI