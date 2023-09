AEW Dynamite se presenta este miércoles en el 1stBank Center, en Broomfield, Colorado, (anteriormente llamado Broomfield Event Center y Odeum Colorado ), arena con capacidad para 6,500 aficionados.

►La semana Pasada

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO ROH; CAMPEONATO NJPW STRONG: Eddie Kingston venció a Claudio Castagnoli (*** 1/2) Chris Jericho venció a Sammy Guevara (*** 1/2) CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Rey Fénix venció a Jon Moxley (** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Saraya retuvo ante Toni Storm (**) CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW: MJF retuvo ante Samoa Joe (*** 1/2)

►Este miércoles en AEW Dynamite

WrestleDream se celebra el próximo domingo, y ese día veremos un duelo de cuatro duplas jugándose una oportunidad por el Campeonato Mundial de Parejas AEW, en poder de FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood). Y a manera de prólogo a esa lucha que enfrentará a los Lucha Brothers contra los Young Bucks contra The Gunns contra Orange Cassidy y Hook, tendremos un choque con un representante de cada equipo: Penta el Zero Miedo vs. Matt Jackson vs. Austin Gunn vs. Orange Cassidy. Sin duda será algo espectacular.

En mano a mano, Julia Hart enfrentará a Willow Nightingale. Originalmente esta lucha estaba prevista para el sábado pasado en Collision, pero Hart terminó luchando con Kiera Hogan.

Estarán presentes MJF y Adam Cole para hablar de su defensa al Campeonato Mundial de Parejas ROH ante The Righteous (Vincent y Dutch) que se celebrará en WrestleDream.

Además, «Hangman» Adam Page y Swerve Strickland firmarán el contrato para el combate que tendrán en el PPV.