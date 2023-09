Se revela el origen de la infame Retribution en WWE

«Lo fatal de esto es que nunca tuvo un ‘por qué’. No se me ocurrió el concepto de Retribution, no se me ocurrieron los nombres o las máscaras. Simplemente me dieron el tema, pero al final del día, era una oportunidad, así que estaba arremangándome, preparándome para hacer el swing. Yo estaba como, ‘Voy a hacer un jonrón con esto’, pero nada sucedió.» Mustafa Ali apuntaba esto sobre Retribution hace unos meses, tiempo después de que la facción de la que fue su líder terminara sin pena ni gloria.

► El origen de Retribution

Hoy profundizamos en el origen de la misma a través de las recientes declaraciones de Mace, uno de sus integrantes, en Twitch:

Mace: «¿Cómo comenzó Retribution? Eso es divertido. Todo comenzó, no sé si recuerdan esto, con algo en las noticias llamado Antifa. Alguien vio a Antifa y dijo: ‘Miren a todos esos pequeños nerds. ¿No serían geniales villanos para nuestro programa de televisión?’«

Mansoor: «¿A quién estás imitando?»

Mace: «Eso está abierto a interpretación. Dijeron: ‘Vamos a conseguir un montón de pequeños nerds’, que resultaron ser todos los extras que teníamos en el set en la era PC de ThunderDome. Los consiguieron, comenzaron a desmantelar el ring, rompieron todo. Empezaron a pintar con aerosol, pero eran latas de pintura en aerosol de juguete, por lo que no quedó realmente bien. Dijeron: ‘Sí, simplemente pondremos ‘Antifa’ en el programa’. ‘¿Y ahora qué?’ ‘No lo sé’. La reacción negativa de ese segmento fue: ‘Miren a todos estos pequeños nerds’.»

Mansoor: «¿Por qué nadie les tenía miedo?«

Mace: «¿Por qué nos están corriendo 100 pequeños nerds? En ese momento, decidieron que necesitaban pasar de los extras, los pequeños nerds, y optaron por los grandes nerds, un grupo de geeks que no podían conseguir contrato en NXT. Yo incluido. Fui uno de los extras. Nos hicieron hacer algunos movimientos de lucha libre. Hice mi famosa lanza. Estaba tratando de hacer que funcionara porque sabía que solo era un extra. Y funcionó. Los demás no tuvieron éxito. Agregaron a Dijak, Shane, Mia y Mercedes. Nos pusieron al frente del grupo, en el centro de los pequeños nerds. Todavía no sabían qué hacer con eso. Dijeron: ‘Oye, ¿has visto The Dark Knight Rises? Tal vez podríamos ponerles máscaras de Bane. Era un anarquista. Era un hombre en una misión’. Hicieron hacer estas máscaras de Bane, y el día que nos hicieron probárnoslas, fueron a hablar con Regal [William Regal] y le dijeron: ‘No podemos enviar a estos tipos aquí afuera con máscaras de Bane. Es propiedad de The Dark Knight Rises’. Todavía no sabían qué hacer. Nos dieron un líder, que fue Mustafa Ali. Fuimos lo más candente del ThunderDome, eso lo diré.»

Mansoor: «Generaron muchas vistas en YouTube.»