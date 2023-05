Mustafa Ali explica por qué Retribution no prosperó en WWE

Durante la pandemia, Mustafa Ali fue revelado como el líder de Retribution, un grupo que empezó generando mucho caos, pero que fracasó desde el momento en que se revelaron sus miembros, no por la falta de talento, sino por el hecho de que no supieron qué hacer con ellos, y los resultados simplemente no se les dieron, condenándolos a su desaparición.

► Mustafa Ali y Retribution no tuvieron éxito en WWE RAW

Durante una entrevista reciente con “Sportskeeda WrestleBinge“, Mustafa Ali dio su opinión sobre los factores que impidieron que Retribution alcanzara su máximo potencial en Monday Night Raw.

“Lo fatal de esto es que nunca tuvo un ‘por qué’. No se me ocurrió el concepto de Retribution, no se me ocurrieron los nombres o las máscaras. Simplemente me dieron el tema, pero al final del día, era una oportunidad, así que estaba arremangándome, preparándome para hacer el swing. Yo estaba como, ‘Voy a hacer un jonrón con esto’, pero nada sucedió.”

Mustafa Ali reveló que también había encontrado razones para los nombres de los integrantes del grupo, así como sus máscaras, y toda una historia de fondo para Retribution. Sin embargo, estos temas nunca salieron a la luz, y considera que la historia del grupo se cayó porque “las personas que idearon la historia no tenían su propio razonamiento de por qué estaba sucediendo.”

“Había respondido los ‘por qué’, pero el problema es que los ‘por qué’ nunca llegaron a la televisión“.

Actualmente, Mustafa Ali está adquiriendo algo de protagonismo tras estar varios meses trabajando de forma irrelevante, ya que será el retador de Gunther por el Campeonato Intercontinental WWE que se disputará en Night of Champions este 27 de mayo en Arabia Saudita.