“(…) Hablas de ese combate con Sasha [Mercedes Moné], ese es un combate que nunca tuvimos en WWE. Nunca tuvimos un combate individual y es algo que siempre quisimos. Con ella en Stardom y New Japan, esa oportunidad de tener ese combate individual sería increíble (…)”. Poco más de un mes atrás, Mickie James lanzaba este desafío a Mercedes Moné. Más recientemente, en Busted Open Radio, después de haber asistido y trabajado como comentarista en NJPW Battle in the Valley, Scott D’Amore habló también de la nueva Campeona IWGP.

> Scott D’Amore quiere a Mercedes Moné en IMPACT

“Conocí a Mercedes, nuestros caminos nunca se habían cruzado. Obviamente, soy un gran admirador de ella y de todo lo que ha hecho. Fue una gran oportunidad para conocerla y charlar con ella después de un combate increíble con ella y KAIRI. No, no creo que KAIRI alguna vez haya recibido el amor y el respeto que se merece. Ella es excepcional. Ese codo suyo está entre los mejores en el negocio y tal vez el más genial de ver.

“Ella y Mercedes salieron frente a una multitud abarrotada y se pusieron una lucha por el título mundial que pensé que fue sobresaliente. La lucha fue increíble, la emoción fue fantástica. Hablando con ella después, Mercedes es obviamente una profesional muy enfocada y apasionada. Su lucha es de primera categoría, su actitud parecía genial. Tenemos que ponerlas a las dos en un ring en algún lugar y hacer algo”.

