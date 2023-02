Lio Rush: “Mi camino podría devolverme a la WWE“

Hablando de su relación actual con Tony Khan, Lio Rush aclaraba recientemente que está contento con su posición en la lucha libre profesional. Pero en la misma entrevista, con Chris Van Vliet, también señalaba que su camino actual podría llevarlo de vuelta a la WWE, donde hasta ahora tuvo dos oportunidades que no salieron de la mejor manera.

> Lio Rush podría volver a la WWE

“Uhm, creo que potencialmente podría. Creo que potencialmente podría llevarme de regreso a la WWE. Creo que en cierto punto, en última instancia, dependería de mí si querría volver a tomar ese camino o no. Me doy cuenta de que nada es para siempre, así que cuando se me presentan ciertas oportunidades, quiero aprovecharlas al máximo. Quiero hacer todo lo posible para asegurarme de que no haya pérdida de tiempo, movimiento o esfuerzo. Cada pequeña cosa que hago debe ser un pilar para un legado más grande o cualquiera que sea el caso para continuar haciendo las cosas que quiero y crear oportunidades para que mis hijos puedan hacer lo que realmente quieran.

“Entonces, si paso otros tres, cinco, diez años en la WWE para construir algo más grande que yo, lo tomaré. Siento que estoy pasando por ese proceso y sabiendo cómo es ese sistema y cómo funcionan las cosas… Creo que ya tener esa experiencia y esa presentación en televisión que funcionó podría funcionar a mi favor. Lo veo todo el tiempo. Creo que un gran ejemplo de eso, y obviamente no es el único, pero [alguien] que he visto [hacerlo] en tiempo real es Drew McIntyre. Luché con él en las indies y, si no me equivoco, creo que fui su último o penúltimo combate antes de que terminara regresando”.

