Mercedes Moné no cierra la puerta a volver a la WWE

Mercedes Moné fue a Japón siguiendo sus sueños, y de la misma manera podría volver a la WWE. La nueva Campeona IWGP –anoche venció a KAIRI en NJPW Battle of the Valley para ganar el título– estuvo hablando de ello recientemente con Marc Raimondi para ESPN. Probablemnete, no va a suceder pronto, pero todos esperan que la luchadora vuelva algún día a la que durante tantos años fue su compañía. Y ni siquiera para un combate de despido sino para retomar su carrera en esta tras esta aventura japonesa.

► Mercedes Moné no descarta volver a WWE

“Supongo que a la gente le gusta decir ‘nunca digas nunca’. Nunca se sabe en la vida. Nunca supe que la vida me llevaría aquí, pero siempre tengo que seguir mi corazón, así que donde sea que mi corazón me lleve, es a donde voy a ir”.

“The CEO” también habla de la posibilidad de emprender una carrera en las MMA. Que sepamos, la monarca nunca ha tenido intención de hacerlo y por lo que vemos no ha cambiado de opinión.

“Definitivamente no lo creo. No, no hay MMA para mí. Nunca digas nunca, pero definitivamente puedes ver algunas de mis técnicas de Sityodtong [campamento de MMA] en el ring. Déjame ver a Amanda Nunes, ¿está lista para mí? Probablemente las mismas posibilidades (de volver a WWE y pelear con Amanda Nunes). Ella está lista, yo también estoy lista. Me enfrenté a Ronda (Rousey), puedo hacerlo”.

¿Te gustaría que Mercedes Moné volviera a la WWE?