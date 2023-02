Beth Phoenix no está confirmada para WrestleMania 39. En realidad, tampoco Edge, pero se espera que él tenga un mano a mano con Finn Bálor después de todo lo que ha estado sucediendo entre el matrimonio y The Jugment Day. No obstante, ella no va a verse las caras con Rhea Ripley porque esta luchará contra Charlotte Flair por el Campeonato Femenil SmackDown. Debería buscar otra oponente. O puede que solo esté en la esquina de su esposo. Ya veremos qué se acaba anunciando. De momento, ella estuvo hablando de esto en Busted Open Radio.

> Beth Phoenix habla de WrestleMania 39

“Estaré en WrestleMania. Estoy segura de que Adam [Edge] se presentará. Estaré allí para disfrutar. Sea lo que sea, puedo decir con todo mi corazón que él y yo no nos vemos yendo demasiado lejos. No tenemos ningún plan: ‘esto va a ser el retiro’. Solo lo estamos tomando un día a la vez. Cuando surgen estas pequeñas oportunidades, decimos, ‘diablos, sí’. No sabemos lo que nos depara el mañana y nuestros hijos tienen la edad suficiente ahora para poder procesar a mamá y papá exprimiendo esto hasta la última gota. Eso es divertido. Ha sido muy divertido hacer esto en familia. Están en la escuela primaria, para que los niños sepan cuáles son nuestros trabajos y estén viendo el combate”.

Otra opción podría ser participar en una batalla real femenil que se lleve a cabo, lo cual tampoco está claro que vaya a suceder. A ver qué pasa en las siguientes semanas en la programación de la WWE, todavía queda bastante para el magno Evento Premium.

¿Te gustaría que Beth Phoenix tuviera una lucha en WrestleMania 39?