Saraya, Toni Storm y Ruby Soho están buscando dominar AEW trabajando juntas como el trío The Outcasts. Sin ir más lejos, durante el Dynamite de esta semana continuaron su rivalidad con la Campeona Mundial, Jamie Hayter, y Britt Baker. Aunque no les salió demasiado bien porque perdieron ante ellas en una lucha de parejas. Aún así, más tarde se unieron momentáneamente a la Jericho Appreciation Society para darle una golpiza tanto a La Doctora como a Adam Cole, que se encuentra en una historia con Chris Jericho.

