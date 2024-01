Worlds End vio a Sammy Guevara volver a la programación de AEW después de una conmoción cerebral para unirse a Chris Jericho, Sting y Darby Allin contra Ricky Starks, Big Bill, Konosuke Takeshita y Powerhouse Hobbs. Los buenos salieron victoriosos y este sábado «The Spanish God» y «The Ocho» buscarán el Campeonato Mundial de Parejas AEW en Battle of the Belts.

Antes, el joven luchador acaba de publicar un nuevo vlog en su canal de YouTube en el que reflexiona sobre este retorno a la acción All Elite, el cual se ha dado también ahora que es padre junto a su esposa, Tay Melo. Si gana el título tendremos que decir que está en su mejor momento en todos los sentidos. Aunque recordemos que fue tres veces Campeón TNT.

► El regreso de Sammy Guevara

«Hoy formamos equipo con Chris Jericho, Darby Allin y Sting, y eso fue bastante genial, simplemente porque la última lucha de Sting será en Revolution 2024, así que esto es como la gira de despedida de Sting. Ser parte de eso es realmente increíble. Tuve la oportunidad de enfrentarme a él en verano, y ahora he tenido la oportunidad de formar equipo con él por segunda vez. Es bastante asombroso. Creo que será algo en lo que podamos mirar hacia atrás treinta años después y decir, ‘Oh wow, Sammy Guevara formó equipo con Sting. Eso es genial’.

«Al menos eso creo. No lo sé. ¿Cómo creo que fue la lucha? Para mi primera lucha de regreso, literalmente no he luchado ni estado en un ring haciendo ningún tipo de lucha real desde el 1 de octubre, definitivamente estaba un poco cansado ahí afuera. No hice demasiado. Afortunadamente, fue en una lucha de ocho, pero definitivamente tenemos que mejorar el juego cardiovascular. Necesito poner mi resistencia más en orden», comparte Sammy.