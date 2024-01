Atrevido mensaje de LA Knight a un escritor de WWE

Dentro de esta misma cuestión también existen niveles pero no hay una sola Superestrella de WWE que no sea ambiciosa porque de lo contrario no serían Superestrellas de WWE. Están en la cima de la lucha libre profesional porque, entre otras cualidades, han tenido la ambición de luchar por ello. Y entre ellas destacamos ahora a LA Knight para descubrir cuando se atrevió a mandarle un mensaje a un escritor acerca de lo que quería hacer. Lo cuenta en Insight with Chris Van Vliet cuando le preguntan sobre casi ganar Money in the Bank.

New episode with @RealLAKnight is up now. YEAH! 🙌 He talks about the incredible year he had in 2023, his “overnight success” that took 20 years, wanting to win a Championship in WWE, the multiverse of his acting roles and more! Watch and listen:https://t.co/INmWVxvQoQ pic.twitter.com/MrcibzykHC — Chris Van Vliet (@ChrisVanVliet) January 9, 2024

► LA Knight a un escritor de WWE

«Siempre dudo en decir estas cosas porque siento que suena como si estuviera autoelogiándome, pero no puedo evitar afirmar el hecho de que materialicé esto. Como si no pudiera detenerme, no podía simplemente decir, Bueno, estoy aquí, simplemente estaré feliz con eso, y está bien. Escribí un correo electrónico a uno de los escritores cuando regresé por primera vez como LA Knight y simplemente dije: Oye, me gustaría hacer esto y esto y esto, y en algún momento, voy a pedir la pelota. Y él probablemente simplemente me estaba ignorando. No sé, no puedo hablar por él, pero estoy seguro de que en ese momento probablemente estaba pensando quién es este tipo, lo que sea».

Y puede que entonces fuera ignorado pero en la actualidad se ha convertido en una estrellas estrellas principales:

«Pero lo decía en serio y lo decía de la manera más real posible, quiero la maldita pelota. Y voy a hacer que eso suceda. Y así, tantas veces me dijeron que no, tantas veces, tal vez me tropecé con mi propio pie o resbalé con una cáscara de plátano, o lo que sea, necesito llevar esto a la existencia. Hasta ahora, 2023 ha sido una escalada increíble y estoy haciendo que suceda. Y mi objetivo es seguir adelante en 2024 y 2025, y quién sabe después de eso. Y ya sabes, la gente quiere mirar el número de edad, pero por Dios, estoy en una forma física bastante buena.»