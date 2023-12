Camino a su lucha en Worlds End, Sammy Guevara sus incontables locuras en AEW hablando de Cody Rhodes, Matt Hardy o cuando casi mata a Sting. Todo ello en su reciente entrevista con Chris Van Vliet; anteriormente nos hacíamos eco de sus palabras acerca de la conmoción cerebral que sufrió en WrestleDream y que lo ha tenido fuera de acción hasta recientemente.

► El momento favorito

«Probablemente sea el cutter desde la escalera, saltar y ¡boom! Sabes, es gracioso, el día anterior en el aeropuerto estaba hablando con Alan Angels, y fue cuando se me ocurrió hacer eso. Pensé, ¿crees que sería genial? ¿O crees que no es lo suficientemente genial? Quería hacer algo que nunca se hubiera visto. Y él dijo, sí, creo que sería genial. [Le pregunté] ¿Debería intentar girar con eso? Y yo dije, nah, supongo que solo lo haré así. Sin embargo, tenía miedo de que la escalera retrocediera cuando saltara. Pero recuerdo en el aire, pensé que salté de la escalera en el aire y pensé, ¡oh, wow, funcionó, wow!, y luego, ¡ay! Y después, ya sabes, aterrizamos en el aire y pensé, ¡oh, wow, tuve un buen salto, pero no retrocedió ni nada por el estilo!».

«Estaba (Cody) dispuesto a todo, quería hacer tantas locuras. Esta fue su última lucha en AEW, yo no lo sabía en ese momento, tal vez él sí lo sabía. Pero él quería ir al límite, como al final, quería hacer un superplex hacia afuera a través de una escalera y todo eso. Yo estaba pensando, ‘tenemos que levantarnos y seguir subiendo esta escalera’, y sí, terminamos haciendo un swanton con la escalera que no se rompió, literalmente me rompió la espalda.»

1 year ago, Sammy Guevara pulled off probably the most impressive cutter ever and Cody Rhodes had his final AEW match. A FIVE STAR LADDER MATCH. pic.twitter.com/HWzR4bLHBR — Drainmaker 🌧️ 💵 (@DrainBamager) January 25, 2023

► Casi matando a Sting

«Se suponía que él se iba a apartar. Pero por alguna razón, ya sea que el 630 fuera demasiado rápido o por cuestiones de sincronización, lo que sea, aterricé mal. Recuerdo pasar a través de la mesa y sentir su cuerpo en mi espalda. Y pensé, ‘Oh, acabo de matar a Sting. Oh, no’. Y al aterrizar, me aparté un poco, lo miré. Y luego, como un minuto después, él se levanta, ¿sabes? Y continúa con la lucha, porque es un verdadero profesional. Pero recuerdo que por un minuto pensé, ‘oh no’. Él asumió la responsabilidad total por eso. Dijo, ‘Lo siento, no me moví, lo que sea’. Solo estoy feliz de que esté bien. Él dijo, ‘Lo siento, no vendí tu movimiento’. Y yo le dije, ‘tranquilo, hermano, estás bien. Solo me alegra que estés vivo'».

► Chris Jericho

«Siento que tal vez es porque se trata de Jericho y de mí, y a la gente en internet le gusta elegirnos como los tipos para criticar o lo que sea. Y diré esto acerca de Chris, siento que le ponen un blanco en la espalda solo porque está haciendo esto a un nivel tan alto durante tanto tiempo. Y a veces es fácil mirar a un tipo y pensar, él es la razón por la que mis favoritos no están haciendo esto o lo que sea. Pero en realidad, es como, este tipo ya no necesita hacerlo. Lo hace porque le gusta o lo ama. Y, ya sabes, el hecho de que todavía lo esté haciendo después de 33 años, como dices, es un testimonio de él, porque la motivación para seguir adelante y hacer esto es difícil. Y sabes, llevo 13 años en esto ahora. Y a veces me cuesta encontrar la motivación de vez en cuando, es como, hombre, pensar en todas las cosas que tengo que hacer para llegar a donde quiero ir, es mucho trabajo.»

► Ese momento con Matt Hardy

«Eso asustó a todos. Creo que las mesas estaban demasiado cerca, eso fue. Sí, estaban un poco más lejos o subimos demasiado alto en la plataforma elevadora. Fue tan desafortunado porque teníamos tantas cosas geniales planeadas para esa lucha, tantas. De hecho, iba a ser arrojado desde Daily’s Place para darle fin. Íbamos a subir al techo de Daley’s Place. Pero esa lucha. Sabes, desafortunadamente, se recuerda como uno de los peores momentos en AEW, pero creo que fue un gran aprendizaje en todos los aspectos sobre qué hacer en una situación así. Y estoy feliz de que Matt estuviera bien. Recuerdo que estaba en el vestuario llorando, tan molesto. Él es como un héroe para mí y cosas así siguen sucediendo porque lo del sillón acababa de pasar unas semanas antes. Lo seguí al hospital y me quedé con él hasta las cinco de la mañana para asegurarme de que estuviera bien.»

The ending of the Matt Hardy vs Sammy Guevara match – after the X was thrown up and the match called. Either the best selling of all time by Matt Hardy or incredibly irresponsible and uncomfortable to watch. #AEWAllOut pic.twitter.com/gd8LqtjAg5 — Gary (@GaryOnACross) September 6, 2020

► El Stadium Stampede

«Esa fue una época realmente loca para la lucha libre, con la pandemia y todo eso. Y luego, es como, ‘Bueno, vamos a luchar en este gran estadio vacío’, y todos estábamos discutiendo ideas y cosas así. Y luego, casi se convirtió en algo así como, ‘¿cuántas cosas malas pueden pasarme en la lucha?’ Quiero decir, me persigue un carrito de golf, un caballo, me golpean los aspersores, me lanzan desde este lugar a través de una plataforma por Kenny. Recuerdo que un día hubo una idea de que el caballo persiguiera a Hager, y yo sabía que después el carrito de golf me perseguiría. Y dije, ‘No, chicos, creo que esto debería ser el chiste, una mala cosa tras otra, nunca tengo un respiro’. Probablemente fue una de las luchas más divertidas, aunque nos tomó una eternidad filmarla. Y luego, mientras la estábamos filmando, también nos enteramos de que probablemente sería la última lucha de Double or Nothing, así que sería el evento principal. Eso también fue genial. Y luego, ya sabes, me molestó no ser parte de la de este año. Estuve en las dos primeras y me perdí la tercera, pero se veía bien.»

Kenny Omega hits a ridiculous One Winged Angel on Sammy Guevara in the first-ever Stadium Stampede at Double or Nothing 2020!@AEW @KennyOmegamanX @sammyguevara pic.twitter.com/oG2cPkt7wX — LB ライガーボム (@LigerBombPro) November 26, 2023