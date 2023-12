Sammy Guevara detalla su conmoción cerebral en WrestleDream

Sammy Guevara reapareció este miércoles en Dynamite, y decidió romper con Don Callis y su Don Callis Family, quienes lo golpearon posteriormente, pero Chris Jericho apareció para salvarlo. Lo cierto es que Guevara no aparecía en AEW desde el primero de octubre, cuando hizo equipo junto a Konosuke Takeshita y Will Ospreay, para vencer a Chris Jericho, Kenny Omega y Kota Ibushi.

Lo que pasó fue que Guevara sufrió una conmoción cerebral en medio de esta lucha, y por tal motivo, el equipo médico de AEW no le había dado el alta médica para volver al ring. Recientemente, Guevara fue entrevistado por Chris Van Vliet y allí reveló todos los detalles en torno a su lesión. Estas fueron sus palabras:

► La conmoción cerebral que sufrió Sammy Guevara en AEW WrestleDream 2023

«Tengo el alta médica para volver a luchar, estoy bien después de la conmoción en AEW WrestleDream. Fue increíble. Sabes, hago el Ace Cutter tan seguido y luego pasan las cosas más tontas. Ah, este Cutter que hago todo el tiempo.

«Esta vez, simplemente golpeé mi cabeza en la lona y luego vi el futuro. Y si vuelves atrás, puedes darte cuenta de que tal vez no estaba bien. Pero no lo sabía en ese momento. Realmente pensé que tenían una lucha programada para mí ese miércoles siguiente, pensé que estaba bien. Y luego fue hasta, como, un par de días después, que realmente sentí lo mal que estaba.

«Y luego mi esposa Tay Melo contactó al médico. ‘¿Te sientes mareado?’ ‘No. Solo, como, las luces me molestan’. ‘¿Estás vomitando?’ ‘No, no’. Afortunadamente, no fue así. Pero tenía dolor de cabeza y cosas así y las luces me molestaban.

«Como luces brillantes era lo que veía. Bueno, mi futuro es brillante [risas]. Pero sí, obviamente me sacaron y me dejaron descansar y me enviaron a algunas personas para que me revisaran. Pero sí, fue probablemente el tiempo más largo que estuve fuera de la lucha libre hasta ahora. Ha sido desde el 1 de octubre.

«Pero hombre, esa lucha ante Matt Hardy en All Out 2020, ya sabes, desafortunadamente, se recuerda como uno de los peores momentos en AEW, pero creo que hubo mucho aprendizaje en todos los aspectos sobre qué hacer en una situación así.

«Sabes, y simplemente estoy feliz de que Matt estuviera bien. Recuerdo que estaba en el vestuario, llorando, tan molesto. Él es como un héroe para mí. Y siguen pasando cosas porque lo del silla que le arrojé a la cabeza acaba de pasar como un par de semanas antes de eso. Y lo seguí al hospital y me quedé con él hasta como las cinco de la mañana para asegurarme de que estuviera bien».