Logan Paul tiene planes de revolucionar la lucha libre

Logan Paul hizo su primera aparición en la WWE en WrestleMania 38 y desde entonces ha impresionado al Universo WWE, logrando hacer otras apariciones regulares en el ring en la programación. Su último combate fue en Crown Jewel, convirtiéndose en el nuevo Campeón de los Estados Unidos después de derrotar a Rey Mysterio, y aunque aún no ha defendido el título de manera oficial, se ha autoproclamado como «el mejor Campeón de los Estados Unidos de todos los tiempos».

► Logan Paul hace su balance del 2023

El Campeonato de los Estados Unidos en manos de Logan Paul ha llamado la atención y ahora este enfrenta una lista cada vez mayor de retadores ansiosos por derrotarlo, aunque entre Santos Escobar y Kevin Owens saldrá su primer retador, luego de que ambos avanzaran en el torneo que se ha llevado a cabo en las últimas dos semanas. A pesar de eso, The Maverick tiene la intención de revolucionar toda la industria de la lucha libre profesional.

Mientras hablaba en su nuevo vlog, Logan Paul reflexionó sobre su extraordinario 2023 y habló de todos sus logros, mencionando que tiene grandes planes para revolucionar toda la industria de la lucha libre profesional.

“Me sentí muy orgulloso de este movimiento porque es difícil hacer algo original en la WWE. Algunos de los momentos que he tenido este año en la lucha libre los recordaré por el resto de mi vida. Este es en realidad mi mayor logro de este año. Salí libre de lesiones. Pero estuve cerca, casi rompiéndome el cuello en Money in the Bank. Mira, los accidentes suceden, como cuando casi le rompí el cuello a Rey Mysterio pero luego lo salvé.

Sí, ese es el encuentro en el que me convertí en Campeón de los Estados Unidos. Si has seguido mi viaje desde hace diez años en Internet, no hago cosas sólo para participar. Los hago para hacerme cargo. Planeo completamente hacer eso con la WWE. El futuro es brillante y voy a hacer mucho ruido y alterar toda la industria”.

Este año ha sido muy bueno para la estrella de las redes sociales. Logan Paul compitió en el Royal Rumble varonil, tuvo un combate en WrestleMania 39 contra Seth Rollins, compitió en la lucha de escaleras de Money in the Bank, derrotó a Ricochet en WWE SummerSlam y ganó el Campeonato de los Estados Unidos al derrotar a Rey Mysterio en WWE Crown Jewel. Su próximo reto será en Royal Rumble cuando defienda su título ante Kevin Owens o Santos Escobar.