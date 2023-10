Una conmoción mantiene inactivo a Sammy Guevara

Por algún motivo, AEW no confía en que Sammy Guevara pueda medrar fuera de una facción. Al menos, no todavía. Porque desde que Guevara firmó con la compañía al iniciarse esta, siempre ha tenido cobijo bajo el paraguas de algún grupo: The Inner Circle, Jericho Appreciation Society y ahora la Don Callis Family.

Su último movimiento, dejar de lado a Chris Jericho para honrar el título de la canción de entrada de «Le Champion», debería impulsarlo definitivamente, contando con Don Callis como mánager y con compañeros como Will Ospreay y Konosuke Takeshita, junto a los que salió victorioso sobre su otrora mentor, Kenny Omega y Kota Ibushi en el reciente WrestleDream.

Un importante encuentro tras el que, sin embargo, AEW programó revancha en forma de choque de duplas para el Dynamite de esta semana, y de la que Guevara estuvo ausente, pese a ser inicialmente anunciado. Kyle Fletcher acabó tomando su lugar, y este y Takeshita fueron derrotados por Jericho y Omega.

► Sammy Guevara, en parada técnica

¿Qué explicación dio AEW a la baja de Sammy Guevara? Don Callis simplemente dijo que «The Spanish God» no tenía el alta competitiva para luchar, pero vía Dave Meltzer conocemos el motivo más allá del «kayfabe».

Ante los micrófonos de reciente edición de la Wrestling Observer Radio, Meltzer expuso lo siguiente.

«Sammy sufrió una conmoción en el evento de pago por visión, eso es lo que sucedió. Así que estará fuera hasta… Es un asunto de conmoción. Podría ser la semana que viene, ¿quién sabe cuándo podría ser? Pero sí, está fuera de la programación».

Se desconoce en qué momento concreto de aquel choque en WrestleDream ocurrió dicho percance, y resulta irónico que después de tantas movidas riesgosas protagonizadas por Guevara, tengamos constancia de su primera conmoción sin una evidencia clara de ella.

Desde SUPERLUCHAS deseamos la más pronta de las recuperaciones a Sammy Guevara.