Revelado el informe policial completo del arresto de Liv Morgan

El 14 de diciembre del presente año la superestrella de WWE: Liv Morgan, fue detenida por posesión de mariguana. Días atrás les traíamos un resumen de lo que pasó, donde se detallaba momento a momento lo que terminó en su detención.

Dado que pagó la fianza y fue puesta en libertad, parecía que había quedado en anécdota el asunto, puesto que Morgan está de baja por lesión y aún no asoma en la programación de la gran E.

Pero aún hay más, puesto que se ha filtrado el reporte policial de su arresto.

► El informe policial del arresto de Liv Morgan

PWInsider fueron lo que obtuvieron una copia del informe de arresto de Morgan y lo han filtrado.

La acusada (Gionna Daddio) cometió los delitos de posesión de una sustancia controlada (aceite de THC) en un vaporizador, de acuerdo con la F.S.S 893.13.6a y la F.S.S. 893.13.6b—posesión de marihuana de 20 gramos o menos—, al tener ilegal y deliberadamente en su posesión una sustancia verde y hojosa que dio positivo en la prueba de campo para mariguana en el condado de Sumter, a saber:

El 14 de diciembre de 2023, aproximadamente a las 6:26 PM, el sargento Otero observó un jeep amarillo con matrícula de Florida, viajando hacia el oeste en la CR 476 en Bushnell, Florida, dentro del condado de Sumter. El vehículo no pudo permanecer en el carril por el que viajaba. El sargento Otero observó que el vehículo cruzaba varias veces las líneas amarillas y blancas de la carretera. Luego, el sargento Otero detuvo el vehículo para asegurarse de que el conductor no estuviera teniendo problemas de salud. El sargento Otero explicó que, al acercarse al vehículo, inmediatamente percibió el olor a marihuana proveniente del mismo.

Yo, el subjefe E. Hillman, llegué a la escena mientras el sargento Otero hablaba con la acusada. El sargento Otero le pidió a la acusada que saliera del vehículo. La acusada fue detenida porque afirmó que había mariguana en el vehículo y que no tenía una tarjeta de mariguana medicinal. Luego, asumí la investigación.

Al contactar con la acusada, hice una revisión superficial de su persona y la coloqué en la parte trasera de mi patrulla. Se realizó una búsqueda del vehículo y, en una bolsa rosa de pelusa ubicada en el asiento trasero al alcance de la acusada, encontré una pequeña bolsa de plástico transparente que contenía una sustancia verde y hojosa. En una búsqueda continua del vehículo, encontré un vaporizador en la consola central que contenía una sustancia similar al aceite.

Realicé una prueba de campo presumptiva tanto en la sustancia verde y hojosa como en la sustancia aceitosa del vaporizador, ambas dieron un resultado positivo para mariguana.

Leí las advertencias de Miranda a la acusada. Después de Miranda, la acusada afirmó que la sustancia verde y hojosa (mariguana) era suya y que todos los artículos dentro del vehículo eran suyos. La acusada dijo que transporta a mucha gente en su vehículo, por lo que no sabe de dónde provino el vaporizador. La acusada afirmó que fuma mariguana pero no usa vaporizadores. La acusada dijo que no tiene una tarjeta de mariguana medicinal.

Debido a que el vaporizador y la sustancia verde y hojosa dieron positivo en la prueba de marihuana, la acusada fue arrestada.

El informe de Pwinsider cierra con que, está previsto que Morgan sea formalmente enjuiciada en el condado de Sumter, Florida, en febrero de 2024.

Morgan salió bajo fianza de 3 mil dólares y fue liberada la misma noche de su arresto a las 10:04 PM.

Finalmente, ni Morgan ni WWE han hecho comentarios públicos al respecto.