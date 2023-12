Falleció con 26 años el luchador británico Mad Kurt

La mañana del 29 de diciembre no ha podido ser más aciaga para la escena británica. RevPro anunciaba esto en sus redes sociales.

We, at Revolution Pro Wrestling are absolutely heartbroken to report the loss of our dear friend Kurtis Chapman.



We watched Kurtis grow from a child to a young man who loved professional wrestling and continued to excel in all aspects of his life.



One of the most gifted… pic.twitter.com/mBtu3UUDYv