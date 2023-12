Swerve Strickland: «Quiero destronar a MJF de AEW»

Tras haber quedado eliminado del Continental Classic, Swerve Strickland dirige su atención a MJF, el Campeón Mundial AEW.

Antes, deberá vencer a Keith Lee en Worlds End, donde Samoa Joe buscará destronar al Better Than You. Y veremos después qué sucede, habida cuenta del fin del contrato de Maxwell Jacob Friedman.

De todas maneras, The Realest One lleva un tiempo no solo subiendo escalones sino avisando de que quiere ser el primer monarca máximo afroamericano.

► Swerve apunta a MJF

«Sería muy interesante enfrentarme a MJF. En estos momentos está haciendo historia como el campeón más joven y de mayor tiempo en reinado, ha tenido un año increíble en la industria. Hay mucha más historia con MJF que con muchos de los chicos en la plantilla. Es alguien con quien solía viajar en la carretera, literalmente pasábamos horas conduciendo durante la noche.

«En ese entonces, él era como un aprendiz para mí. Pero ahora, ver dónde está en la industria es algo que sabía que sucedería eventualmente si seguía así, y, por supuesto, está superando todas las expectativas con lo que está haciendo. Así que él es alguien específicamente a quien me encantaría quitarle el campeonato porque hay mucha animosidad personal«.

«Como viste en AEW Dynamite, esa fue nuestra primera interacción después de casi un año y medio, casi dos años después de haber entrado en la compañía. Hay una razón para eso. Siento que me estaba evitando y esquivando. Ha estado haciendo listas y todas esas cosas durante un tiempo.

«Pensé, bueno, dejaste mi nombre fuera de esa lista por alguna razón. Soy alguien a quien sabe que no debe enfrentar, y por eso creo que sería una gran oportunidad para mí quitarle el campeonato, específicamente a él«, apunta Swerve en ROAR Around The Ring.