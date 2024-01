WWE armó un buen cartel la semana pasada para el primer episodio del 2024 de NXT. Bajo la denominación de New Year’s Evil, se disputaron allí seis combates, uno de ellos, tal vez el más destacado, de carácter titular, abrió la velada.

Desde octubre Campeona NXT, Lyra Valkyria está demostrando que no le queda grande el trono femenil de la marca dorada, y en su segunda defensa hizo frente a la peligrosa Blair Davenport, quien venía lanzada tras su victoria en el Iron Survivor Challenge de Deadline.

Y aunque demasiado breve, las gladiadoras quisieron aprovechar su tiempo con un combate donde se dieron con todo y Davenport salió bien parada pese a la derrota ante una Valkyria que luce ya consolidada en su estatus.

► Lo que excita a Thunder Rosa

Dicho duelo entre Valkyria y Davenport no ha obtenido unas críticas especialmente elevadas por parte de los seguidores, pero para Thunder Rosa, fue todo un placer. Tanto, que así lo describe la luchadora en reciente intervención ante los micrófonos de Busted Open Radio.

»La lucha de la Campeona NXT Valkyria, oh dios mío… Me puso cachonda. Lo siento, fue un buen combate… A ver, lo he dicho muchas veces, hay ciertas cosas en la lucha libre que me resultan orgásmicas, y una de ellas es cuando la lucha libre es dura, cuando se pegan duro y cuenta una buena historia. No fue un combate muy largo, pero va directo al grano. Fue bueno. Hubo preliminares, hubo un buen clímax, todo. Todo lo que necesitas en un combate».