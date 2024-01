¿Te acuerdas de Paul Burchill? Así recuerda a WWE

Tenemos que irnos a los años 2000 para acordarnos de la carrera de Paul Burchill en la WWE. No tanto para hablar de ella en general pues el año pasado volvió a las cuerdas para luchar en la NWA y Big Time. Pero en esta ocasión nos vamos a entonces porque el luchador de 44 años se estuvo acordando en su reciente aparición en Under The Ring.

Burchill firmó un contrato de desarrollo en 2005 para unirse al extinto territorio Ohio Valley Wrestling. Hasta su salida en 2010, tuvo 177 combates. Solo uno en PPV, cuando se unió a William Regal contra Bobby Lashley en Armageddon aquel mismo año. Era conocido, entre otras cosas, por su atuendo de pirata y comportamiento extravagante.

► Paul Burchill rememora la WWE

«La camaradería, el vestisoe, los amigos que hice (fue lo mejor). En ese momento, con mucha gente allí, estás muy enfocado en mantener tu posición en lugar de disfrutar del momento y salir de la norma para destacar. Creo que en ese momento, no te detienes lo suficiente para oler las rosas. Siempre escucharás a mucha gente decir eso.

«Siempre escucharás a la gente hablar de su tiempo allí, ya sea que lo hayan disfrutado o no, o esto y aquello, o que no tuvieron una oportunidad. Ahora, muchas veces ves a alguien allí y piensas, ‘Bueno, esa persona tenía todas las oportunidades, ¿por qué esta otra persona no pudo destacar como una estrella, o por qué esta persona no recibió la oportunidad?’ Había momentos en los que mirabas a la gente, tal vez eran estrellas en otro lugar, y te preguntabas, ‘¿Por qué no lo ven en ellos? ¿Por qué están limitando a la persona y no le dan la exposición que deberían?’

«Honestamente, que te permitan entrar por la puerta cada semana, te da una oportunidad. Creo que en ese momento, la cultura para mucha gente era, solo necesito quedarme aquí y tratar de mantener mi posición aquí y hacer lo que pueda, en lugar de, esto es donde estoy, ¿cómo salgo de la caja de confort normal y destaco? Definitivamente fueron las personas y las relaciones que forjé. Después, miras hacia atrás y piensas, wow, eso fue mucho viaje, probablemente no aprecié las ciudades y algunos de los lugares a los que fui lo suficiente porque estabas un poco de paso. Te metes en este ritmo, es muy semanal y se vuelve un poco agotador por un tiempo. Definitivamente, los diferentes personajes y relaciones que hice.»