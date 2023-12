Sammy Guevara traicionó a Chris Jericho en AEW Dynamite: Grand Slam 2023 para unrise a la Don Callis Family. Aquella historia no fue a ningún sitio porque The Spanish God tuvo que alejarse de la acción luchística debido a una conmoción cerebral. Y cuando recientemente volvió fue para unirse nuevamente a The Ocho, traicionando, si queremos verlo así, a la facción de heels.

► Toni Storm v Riho en Worlds End

Pero antes, de Jericho estuvo hablando recientemente Guevara en su entrevista con Chris Van Vliet, revelando que no quería traicionarlo, y que así se lo comunicó a Tony Khan.

Sobre los abucheos de los fanáticos: «Siento que tal vez, porque es Jericho y soy yo, y a la gente le gusta escoger a tipos como nosotros para odiar o algo así. Diré esto sobre Chris. Siento que le ponen un objetivo en la espalda solo porque lo está haciendo a un nivel tan alto durante tanto tiempo. A veces es fácil mirar a un tipo y pensar, ‘Es la razón por la que mis favoritos no están haciendo esto o lo que sea’. Pero en realidad, este tipo ya no necesita hacerlo. Lo hace porque le gusta o lo ama, y el hecho de que todavía esté en esto después de 33 años es un testimonio de él, porque la motivación para seguir haciéndolo es difícil».

Sobre su traición: «Ni siquiera sabía que iba a pasar la traición ese día y, sinceramente, ni siquiera quería que sucediera. Nunca quise traicionar a Chris. Le estaba diciendo a Tony [Khan] y a todos, ‘Sigamos caminos separados, nunca nos traicionemos’. Pero terminó ocurriendo y fue de una manera realmente genial».

Junto a Sting y Darby Allin, Le Sex Gods se enfrentarán a los integrantes de la misma Konosuke Takeshita y Powerhouse Hobbs, y los Campeones Mundiales de Parejas, Ricky Starks y Big Bill, en Worlds End.

► El cartel de Worlds End

CAMPEONATO MUNDIAL AEW

MJF (c) vs. Samoa Joe

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW

Toni Storm (c) vs. Riho

CAMPEONATO TNT, LUCHA SIN DESCALIFICACIÓN

Christian Cage (c) vs. Adam Copeland

CAMPEONATO TBS

Julia Hart (c) vs. Abadon

Ricky Starks, Big Bill y The Don Callis Family (Konosuke Takeshita y Powerhouse Hobbs) (con Don Callis) vs. Chris Jericho, Sammy Guevara, Sting y Darby Allin

FINAL DEL CONTINENTAL CLASSIC POR LA TRIPLE CORONA DE AEW

Jon Moxley vs. Eddie Kingston

Keith Lee vs. Swerve Strickland

Andrade El Ídolo vs. Miro

Claudio Castagnoli, Bryan Danielson, Mark Briscoe y Daniel Garcia vs. Brody King, Jay White, Jay Lethal y Rush

CAMPEONATO FTW, ZERO HOUR

Hook (c) vs. Wheeler Yuta

BATALLA CAMPAL POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO TNT, ZERO HOUR

20 luchadores por anunciar

ZERO HOUR

Kris Statlander vs. Willow Nightingale