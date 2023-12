Renee Paquette: «Me encanta trabajar con Jon Moxley»

Renee Paquette lleva trabajando muchos años con Jon Moxley, desde que eran Renee Young y Dean Ambrose en WWE, época en la que se enamoraron. En la actualidad, en AEW, tienen una relación laboral similar, con ella entrevistando de cuando en cuando al luchador, en ocasiones solo mencionando su nombre, sin compartir demasiado tiempo en pantalla juntos. Y recientemente la entrevistadora estuvo hablando de trabajar con su esposo con John Pollock y Wai Ting en el POST Christmas Show.

► Renee, trabajando con Jon

«Nunca es algo que discutamos (mostrar su relación en televisión). Nunca ha surgido. Solía ser más frecuente en la WWE. Hubo algunos momentos en los que inevitablemente tenía que abordarse, especialmente cuando estoy comentando y narrando sus luchas; es difícil pasarlo por alto. Algunos días lo dejábamos de lado. Otros días, lo abordábamos directamente. Siempre fue un poco confuso para mí navegar por eso. Pero en AEW, la dinámica es diferente. Hemos aparecido en cámara juntos, creo que solo una vez en AEW, cuando tuve que lidiar con Eddie Kingston porque no podía poner sus cosas en orden. Pero eso es realmente lo único que ha sucedido.

«Me encanta que podamos trabajar juntos. Me encanta pasar tiempo juntos, pero también aprecio que tengamos proyectos completamente separados. No nos entrometemos mutuamente. Él hace lo suyo, yo hago lo mío. Honestamente, llegamos al edificio por separado. Voy antes que él, él llega cuando le place. Él va y hace su parte, mientras yo estoy ocupada con la mía. Luego nos vamos juntos, regresamos al hotel y compartimos nuestras experiencias del día. Pero realmente mantenemos nuestro trabajo separado, a pesar de trabajar para la misma empresa y hacer cosas similares».

«No tenemos ese tipo de conversaciones, pero es algo en lo que pienso como presentadora (tener una historia luchística juntos). Eso nunca es algo de lo que él y yo hablemos, pero definitivamente ha habido momentos. Con Hangman, por ejemplo, he tenido situaciones cuando Hangman estaba involucrado en una rivalidad con Jon, y tuve que hacer algunas cosas con él frente a la cámara, y él mencionaba a Jon o lanzaba indirectas. Lo hizo no hace mucho, durante la firma de contrato entre él y Swerve, y aún así lanzó algo hacia mí. Le dije, ‘Amigo, esto no es mi problema. Ustedes dos resuelvan sus cosas, yo haré lo mío’. Así que, quiero decir, esas cosas surgen de vez en cuando. Nunca queremos depender demasiado de eso.

«Creo que se puede reconocer y tener un momento, pero siempre, incluso si reconozco algo, sigo pensando, ‘Estoy haciendo mi trabajo, soy una periodista. No exageraré ni dramatizaré las cosas para decir, Oh, está hablando de mi esposo. ¿Cómo se atreve?’. Cuando alguien está en mi cara haciendo eso, como recordé cuando Samoa Joe lo hizo cuando estábamos en AEW, tengo que maniobrar un poco. Escucha, cuando Samoa Joe está en tu cara y te lanza comentarios sobre tu esposo, pienso, ‘Amigo, ¿en serio?’. Pero sí, pienso en eso más en términos de cómo voy a reaccionar ante las cosas. Pero nunca es una conversación que Jon y yo tengamos».