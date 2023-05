Roxanne Pérez está lidiando con problemas de salud mental en WWE que la llevaron a tener que renunciar al Campeonato NXT. Pero no es solo una historia que ella está contando a través de su personaje sino toda una realidad tanto dentro como fuera de la lucha libre profesional y la joven guerrera está muy contenta de poder abordarla desde la compañía. De hecho, durante una reciente entrevista con Alistair McGeorge para Metro revela que ella misma lo propuso cuando llegó.

> Roxanne Pérez, lidiando con problemas de salud mental

“Es realmente genial poder hacerlo. Siempre quise llevar la salud mental a la lucha libre de alguna manera y nunca pensé que fuera posible. Es genial poder cambiar la vida de las personas. Siento que eso es lo más importante que siempre he querido hacer. Si puedo ser esa voz que ayuda a alguien más a saber que no está solo, eso significa mucho para mí. Hablar sobre la salud mental fue algo que propuse cuando llegué a NXT. Les dije que me encantaría hacer algo relacionado con ello y me dijeron: ‘Está bien, ya veremos'”.

Roxanne Pérez luchará contra Tiffany Straton en una de las semifinales del torneo para coronar a la nueva Campeona NXT. En la otra, Cora Jade se verá las caras con Lyra Valkyria. Indi Hartwell dejó vacante el título después de lesionarse y posteriormente ser ascendida al elenco principal de WWE.

¿Qué te parece la historia de Roxanne Pérez en NXT?