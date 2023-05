Carmelo Hayes se ha convertido en una de las principales estrellas de NXT y en NXT Stand and Deliver se convirtió en el nuevo Campeón NXT, tras derrotar a Bron Breakker. Desde sus inicios estaba destinado a estar en la cima de la marca de desarrollo, y fue uno de los pilares fundamentales de lo que fuera NXT 2.0, siendo en su momento el Campeón Norteamericano NXT.

► Carmelo Hayes quería estar en la cima desde el linicio

El Campeón NXT, Carmelo Hayes, fue entrevistado recientemente en Ten Count con Steve Fall y habló sobre su primera conversación con el vicepresidente sénior de desarrollo de talentos creativo de WWE, Shawn Michaels, sobre su deseo de ser una “estrella principal” y no ser encasillado debido a su tamaño. Hayes tuvo esta conversación justo después de su combate debut en la WWE, en junio de 2021, que fue un combate por el campeonato de peso crucero NXT contra el entonces portador del título, Kushida.

“Tuvimos una pequeña conversación, solo le mencioné mis metas y aspiraciones y simplemente se me ocurrió. No era algo que había planeado. Solo estaba diciéndome, ‘Realmente quiero esto para mí’. Nuevamente, todos piensan en ‘205’, yo estaba como diciendo que tal vez esto es degradante para estar en ‘205’. No era así en absoluto, era solo que sabía con qué facilidad te pueden encasillar por ser demasiado pequeño y no ser tomado en serio. Solo sabía que estaba como, ‘No, no lo soy, ya sabes, yo’ Soy material de campeonato, y yo soy material de estar en la cima. Más o menos sobre cómo dije eso y dije: ‘Oye, quiero ser un tipo que quiere estar en la cima’, y él dice: ‘Sí, también veo eso para ti’. Ese fue el primer día y nuestra primera conversación.”

Hayes está listo para defender el Campeonato NXT contra Bron Breakker el próximo fin de semana en NXT Battleground, en lo que será una revancha de NXT Stand and Deliver, pero que tendrá a Breakker en su nuevo papel de rudo.