Más pronto o más tarde, Carmelo Hayes será ascendido al elenco principal de la WWE. Esta es una afirmación que podríamos haber realizado en 2022 también. Lleva ya un tiempo siendo uno de los luchadores más interesantes de NXT. Y actualmente es el campeón máximo de la marca. Pero todavía no es su momento.

No en cuanto a cualidades, no en cuanto a nivel luchístico, no en cuanto a habilidades para hacer promos, sino simplemente porque la compañía aún no lo ha decidido, quieren seguir viéndolo en el programa de los martes. Y él no tiene ningún problema con ello, como le decía recientemente a WrestlingNews.co.

¿Por qué no fue seleccionado Bron Breakker en el WWE Draft?.

> Carmelo Hayes, enfocado en NXT

“No tengo ningún sentimiento parecido a la tristeza. Al final del día, cuando estás pensando en el draft, estás pensando en obtener lo mejor que hay para ofrecer, por lo que fue un poco sorprendente que se mencionaran un par de nombres. No digo que esos muchachos no sean grandes talentos, que esas chicas no son talentos, porque lo son y merecen estar en el principal, pero creo que tengo asuntos pendientes aquí y estoy de acuerdo con mantenerme enfocado en NXT. Esto es lo que pedí, esto es lo que quería. Quería ser la cara de la marca y quería ser el campeón y defender este campeonato y llevarlo a nuevas alturas y nuevos niveles. Subir al elenco principal es un objetivo, pero no va a ninguna parte y solo seré mejor y estas defensas solo me harán más fuerte”.

¿Qué opinas de Carmelo Hayes?