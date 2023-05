¿Por qué no fue seleccionado Bron Breakker en el WWE Draft?

Bron Breakker ha sido uno de los pilares desde el nacimiento de NXT 2.0 y llevó a la marca bajo sus hombros durante el último año, siendo el Campeón NXT desde abril del año pasado, hasta que perdiera el título a manos de Carmelo Hayes en NXT Stand and Deliver en abril pasado, a quien atacó en el programa siguiente, logrando el cambio a rudo en el proceso, mientras que “Melo” se convirtió en el favorito del público.

Mucho se rumoraba de que Bron Breakker tendría un ascenso al elenco principal luego de que perdiera el Campeonato NXT; sin embargo, en el reciente Draft no fue seleccionado y continuará trabajando en NXT en el futuro previsible; de hecho, ya tiene pactado una revancha contra Carmelo Hayes en NXT Battleground, ahora trabajando en el papel de rudo.

Recordemos que durante el reciente WWE Draft, 18 Superestrellas de NXT fueron seleccionadas para el elenco principal, y Bron Breakker no es uno de ellos. Al respecto, según un informe de WKRD Wrestling que publicó en su cuenta de Twitter, había planes para que Bron Breakker fuera ascendido al elenco principal. Sin embargo, debido a su actual rol como rudo, WWE decidió que desarrollara su personaje allí y planeó llamarlo después de SummerSlam.

Regarding Bron Breakker going undrafted; we've heard there were tentative plans to draft Bron to the main roster, but officials are so impressed w/ his heel persona, he remained in NXT to better cultivate his character.

There are tentative plans to call him up after SummerSlam. pic.twitter.com/etUmpvHcMs

— WRKD Wrestling (@WRKDWrestling) May 11, 2023