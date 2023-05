Teddy Long analiza las opciones que tiene Randy Orton

Randy Orton ha estado ausente de las pantallas desde mediados del año pasado cuando perdió, junto a Matt Riddle, los Campeonatos de Parejas Raw frente a The Usos, en una lucha de unificación de títulos. Una lesión en la espalda es lo que ha impedido que The Viper vuelva a la acción, misma que incluyó una cirugía. Solo se sabe que está en fase de recuperación, pero sin ningún indicio de una fecha para volver al ring; de hecho, su padre reveló recientemente que los médicos le han aconsejado que no vuelva a luchar en un ring.

► Teddy Long sugiere que Randy Orton desarrolle a un luchador en NXT

Hablando en el podcast The Wrestling Time Machine, el miembro del Salón de la Fama WWE Teddy Long declaró que, dado que Orton no necesita preocuparse por el dinero, podría hacer la transición a un rol de mentor tras bastidores. El ex Gerente General de SmackDown explicó que Randy Orton podría tomar a un joven luchador bajo su protección y moldearlo.

El miembro del Salón de la Fama de la WWE también cree que el 14 veces campeón mundial podría aceptar un trabajo en NXT y ser mentor de las estrellas emergentes, trabajando junto a gente como Shawn Michaels.

“Si Randy está bastante decidido, y lo otro que dijiste sobre él tomando a alguien bajo su protección y ayudándolo. Eso es lo que haría si fuera este tipo. Randy todavía es un hombre joven; todavía tiene un largo futuro “Eso es lo que haría. Si yo fuera él, iría tal vez a NXT, tomaría un trabajo allí y ayudaría a algunos de los niños pequeños y les mostraría el camino correcto. Randy Orton es otro tipo que sabe cómo funciona esto, y por eso tienes que tener gente como él, Shawn Michaels o Terry Taylor”,