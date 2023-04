El consejo de Shawn Michaels a Roxanne Pérez en NXT

Roxanne Pérez ha crecido mucho en poco tiempo en WWE NXT. ¿Qué consejo le dio Shawn Michaels? Quizá el contrario del que podríamos pensar. Mientras la joven luchadora no quiere más que seguir evolucionando, el dos veces miembro del Salón de la Fama le dijo que viviera el momento, según ella expone en Fightful.

> Roxanne Pérez, viviendo el momento

“Creo que al estar en la WWE, siento que tienes que evolucionar mucho. Tienes que evolucionar constantemente para que los fanáticos quieran seguir invirtiendo en ti. Algo con lo que a veces lucho es que tengo que seguir agregando capas. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué puedo hacer diferente? Recuerdo que Shawn me dijo: ‘Mira, estás bien. No necesitas cambiar nada ahora. Eres joven. Lo bueno de que seas joven en el el negocio es que la historia se escribe sola para ti. Así que sigue viviendo el momento, sigue haciendo lo que estás haciendo, trabaja duro y las cosas simplemente se acomodarán’. Ese fue un muy buen consejo para escuchar de él, especialmente, del mejor del mundo, el que ha experimentado todo, los altos y los bajos. Eso fue genial”.

La que fuera Campeona NXT hablaba también de su participación en Royal Rumble 2023:

“Sí, honestamente, Money in the Bank, Royal Rumble y WrestleMania eran mis principales luchas soñadas cuando era niña. Entonces, cuando me dijeron: ‘Oye, vas a estar en el Royal Rumble’, dije: ‘Es mi primer año aquí. Esto es una locura’. Siento que es mucho para procesar, pero como dije, estoy tratando de asimilar cada momento tanto como pueda. Especialmente en ese Royal Rumble, cuando hice mi entrada. Pensé: ‘Tengo que mirar por todas partes, asimilarlo todo’. Son tan geniales los momentos que tienes en la lucha libre profesional. Es increíble”.

¿Qué opinas de Roxanne Pérez?