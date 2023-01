¿Ronda Rousey deja WWE? Esto sabemos

Charlotte Flair retornó a WWE luego de varios meses de ausencia el pasado 30 de diciembre, en lo que fue el último SmackDown del año 2022. Y le fue muy bien, pues le quitó el Campeonato Femenil SmackDown a Ronda Rousey de una forma bastante fácil.

Esto generó muchas especulaciones y habladurías entre los fanáticos, pues para muchos, era posible que Rousey se estuviera despidieron de WWE porque en los últimos meses no le ha ido muy bien, pues de hecho, los fans hasta se burlan de ella por sus erorres en las promos.

► Ronda Rousey no se va de WWE y hay planes para ella

Sin embargo, esto no ocurrirá. Ronda Rousey permanecerá en WWE, y no se tomará vacaciones, por lo menos hasta el próximo gran PPV de la empresa. Así lo ha reportado recientemente Mike Johnson de Pro Wrestling Insider, quien asegura que la especulación de los fans no es correcta.

Johnson asegura que Flair ahora mismo forma parte de la lista interna de luchadores de WWE como heroína, algo un poco extraño, pues la mayor parte de su carrera, Flair ha sido ruda. De parte de Ronda Rousey, el que haya perdido no significa que vaya a dejar de aparecer en la televisión de WWE.

De hecho, se mantiene anunciada para aparecer en varios House Shows. Pro Wrestling Insider añade que hay un plan para la ahora ex Campeona SmackDown para el Royal Rumble 2023, pues no se va a ningún lado y seguirá saliendo en varios shows de SmackDown.

Los fans no han sido muy buenos con Rousey, pues la atacan mucho. Parece ser que una mayoría de ellos no la quieren. De hecho, este año el Hashtag #FireRondaRousey fue tendencia en varias ocasiones. En su primera etapa en WWE, Rousey dejó la empresa porque los aficionados no la querían, pero al regresar, dijo que ahora sí entendía la dinámica de la lucha libre profesional y entendía a los fans.