Batista: «Nunca quise ser como The Rock»

Dave Bautista, mejor conocido para los fans de WWE y la lucha libre profesional como Batista, siempre ha sido comparado con Dwayne Johnson, más conocido como The Rock, porque ambos empezaron a actuar y abandonar sus carreras en lucha.

Y aunque a él no le ha molestado nunca esta comparación, y hasta la entiende, recientemente aclaró que nunca quiso seguir los pasos de The Rock, y mucho menos, nunca quiso ser como The Rock. Lo hizo en una reciente entrevista con GQ. Estas fueron sus cortas, pero concisas palabras:

► Batista quiere seguir su propio camino en el mundo del cine

«Nunca quise ser el próximo The Rock. Simplemente, quería ser un maldito actor. Un actor respetado».

De acuerdo con Batista, dejó WWE por su salud, por descontento con las acciones creativas de la empresa y porque estaba «absolutamente en la quiebra». Dice que actuar lo salvó. Su primer rol tras abandonar WWE fue uno grande. El de Drax en Guardianes de la Galaxia de 2014, pese a que ya había actuado en otras 7 películas.

Desde allí, empezaron los éxitos y su cuenta bancaria aumentó. En 2017, apareció en Guardianes de la Galaxia Volumen 2 y en Blade Runner 2049. En 2018, en Avengers: Infinity War, en 2019, en Avengers: Endgame, y en 2023 aparecerá en Guardianes de la Galaxia Volumen 3 y otros proyectos más. Seguramente, tendrá muchos éxitos más en su carrera actoral.