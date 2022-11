Fans piden el despido de WWE de Ronda Rousey

Aunque la primera etapa de Ronda Rousey como Superestrella de WWE —desde WrestleMania 34 hasta WrestleMania 35— no estuvo exenta de cierta controversia, especialmente a raíz de ser abucheada en Survivor Series 2018, puede calificarse de aceptable.

Pero hoy día, lejos queda aquel debut junto a Kurt Angle que maravilló a seguidores y analistas, o esa cruda lucha contra Charlotte Flair tras la que recibió una ristra de palazos de kendo por parte de «The Queen». Y es que más de cuatro años después, la realidad pasa por que Rousey no ha mostrado evolución alguna entre las doce cuerdas, ni tampoco frente al micro, protagonizando un regreso donde acapara un protagonismo que sólo merece por nombre, no por calidad.

Y esas costuras pudieron verse el pasado sábado durante su defensa del Campeonato Femenil SmackDown en Survivor Series WarGames, peor combate de largo de toda la velada (tampoco ayudó el hecho de que estuviese emparejada con Shotzi, gladiadora que dio el salto demasiado pronto al elenco principal).

► #FireRondaRousey, tendencia

Anoche, durante Raw, y aunque Ronda Rousey no hiciera acto de presencia allí, las redes sociales se inundaron de críticas hacia «The Baddest Woman on the Planet», canalizadas mediante la etiqueta #FireRondaRousey en Twitter.

El usuario JDfromNY, comentarista de House Of Glory y habitual seguidor de WWE, lo tiene claro: Rousey es el «cáncer» de la división femenil de SmackDown y tiene que marcharse de la compañía.

Para entonces, #FireRondaRousey ya era tendencia.

Fire Ronda Rousey is trending 😭 pic.twitter.com/sG2uTZxp2r — Roman Reigns SZN 💥 (@reigns_era) November 28, 2022

Algunos no parecen perdonar que Rousey le arrebatara el Campeonato Femenil SmackDown a Liv Morgan.

Otros aprovecharon para pedir el regreso de Sasha Banks.

Dinámica que no gustó a Ryan Satin.

To people tweeting that dumb #FireRondaRousey hashtag pic.twitter.com/0tBcQHNH8w — Ryan Satin (@ryansatin) November 29, 2022

Si el plan sigue siendo que Rousey colisione de nuevo contra Becky Lynch, desde luego nadie duda de quién lucirá cual ruda de la historia, sea presentada o no así por WWE. En cualquier caso, McMahonlandia mantendrá a Rousey relevante hasta el fin de su contrato.