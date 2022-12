Charlotte Flair regresa a SmackDown y se corona campeona

Después que Ronda Rousey retuviera el Campeonato de SmackDown ante Raquel Rodríguez, de forma inesperada terminó por perder el título por dejarse llevar por el calor del momento.

Ronda estaba celebrando la retención del título y en eso apareció Charlotte Flair que de inmediato la retó a un combate en ese instante; aunque Shayna Baszler intentó que Ronda no aceptara, «La Mujer más Mala del Planeta», lo hizo.

Fue así que en un instante, Ronda recibió una patada y aunque resistió este primer ataque, Rowdy recibió un spear de la Reina, pero recibió una Armbar, el cual se convirtió en un toque de espaldas contra la expeleadora de UFC.

De esta forma, Charlotte Flair se convirtió de nueva cuenta en campeona de la marca azul.

Charlotte Flair returning and winning a world title is the most Charlotte Flair thing ever. not even mad LETS GET IT https://twitter.com/hashtag/SmackDown?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw

— — 𝙏𝙝𝙚 𝙂𝙤𝙤𝙙 𝘽𝙧𝙤𝙩𝙝𝙚𝙧•𝙋𝙝𝙖𝙧𝙖𝙤𝙝  (@TranquiloSZN) December 31, 2022